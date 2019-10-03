«Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1» «Спартак» близок к заключению контракта с немецким специалистом Доменико Тедеско.

Как сообщает «Евро-футбол.ру», стороны уладили все детали и в ближайшее время 34-летний экс-наставник «Шальке» станет новым главным тренером «Спартака». Контракт красно-белых с Тедеско будет подписан по схеме «1+1».

По информации издания, ожидается, что после окончания текущего сезона соглашение со специалистом не будет пролонгировано, однако руководство «Спартака» приняло решение перестраховаться на случай, если при Тедеско команда начнет играть на порядок лучше, и прописало возможность продления контракта.

Напомним, что Тедеско известен по работе с немецким «Шальке». Он выигрывал с этим клубом серебро чемпионата Германии. Также наставник работал в «Штутгарте» и «Хоффенхайме».