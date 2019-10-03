Дмитрий Кириченко: «Эспаньол» - непростая команда, поэтому ЦСКА будет сложно обыграть испанцев

- Учитывая результат первого матча в Болгарии с «Лудогорцем», армейцам нужно выигрывать в сегодняшнем матче у себя.
Конечно, ЦСКА дома играет достаточно неплохо в этом сезоне и показывает стабильную игру, провалов практически у команды Гончаренко нет, но «Эспаньол» - непростая команда, поэтому обыграть испанцев будет сложно сегодня, - цитирует Кириченко Sport24.ru.
Матч ЦСКА – «Эспаньол» пройдет 3 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры – 19:55 (мск). Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.
Напомним, что в первом туре армейцы потерпели в гостях крупное поражение от «Лудогореца» (1:5), а «Эспаньол» сыграл вничью дома с «Ференцварошем» (1:1).
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