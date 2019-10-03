«Партизан» с Тошичем и Натхо обыграл на выезде «Астану» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле уступила «Партизану» – 1:2.

Загрузка... В составе победителей дубль оформил Умар Садик (29-я и 73-я минуты). У проигравших отличился Рунар Сигурьонссон (85). Отметим, что в стартовом составе армейцев вышли экс-полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо. «Астана» с двумя поражениями занимает последнее место в группе L. 24 октября казахстанцы на выезде сыграют с «Алкмаром». «Партизан» в следующем туре дома примет «Манчестер Юнайтед».