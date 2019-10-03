«Партизан» с Тошичем и Натхо обыграл на выезде «Астану»

В составе победителей дубль оформил Умар Садик (29-я и 73-я минуты). У проигравших отличился Рунар Сигурьонссон (85).
Отметим, что в стартовом составе армейцев вышли экс-полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо.
«Астана» с двумя поражениями занимает последнее место в группе L. 24 октября казахстанцы на выезде сыграют с «Алкмаром».
«Партизан» в следующем туре дома примет «Манчестер Юнайтед».
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Григорий Иванов: Не считаю Лунева слабым звеном «Зенита» Президент «Урала» рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом», который сыграет в Екатеринбурге спустя три дня после яркой победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Игорь Гераськин: Есть какая-то химия у нас с Трубачевым и Вовченко Форвард «Северстали» – о скорости, химии и секрете побед команды из Подольска. 01.10.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 03.10.2019 14:00 Футбол