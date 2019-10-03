Данил Круговой: «Зенит» сделает все, чтобы занять первое место в группе Круговой верит в родную команду.

Арендованный у «Зенита» защитник «Уфы» Данил Круговой похвалил петербуржцев за победу над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

– «Зенит» добился победы в Лиге чемпионов. Какие впечатления от игры?

– Отличный матч, хорошо сыграли. Смотрел игру, мне понравилось. Пропустили один гол – ошибка в обороне. Реализовали свои моменты и уверенно забрали три очка.

– Рассчитываешь, что «Зенит» займет первое место в группе? Или это не так важно, первое или второе?

– Всегда хочется занять первое место. Думаю, «Зенит» сделает все, чтобы занять первое место в группе, – приводит слова Кругового «Спорт день за днем».