Данил Круговой: «Зенит» сделает все, чтобы занять первое место в группе

Арендованный у «Зенита» защитник «Уфы» Данил Круговой похвалил петербуржцев за победу над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.
– «Зенит» добился победы в Лиге чемпионов. Какие впечатления от игры?
– Отличный матч, хорошо сыграли. Смотрел игру, мне понравилось. Пропустили один гол – ошибка в обороне. Реализовали свои моменты и уверенно забрали три очка.
– Рассчитываешь, что «Зенит» займет первое место в группе? Или это не так важно, первое или второе?
– Всегда хочется занять первое место. Думаю, «Зенит» сделает все, чтобы занять первое место в группе, – приводит слова Кругового «Спорт день за днем».
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Евгений Ловчев: Дзюба ожил – у «Зенита» сразу все в порядке Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 01:00 Футбол Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий