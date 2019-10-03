Вадим Евсеев – о работе в «Спартаке»: Я работаю в «Уфе», и я этим доволен Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против «Ахмата» и прокомментировал возможное назначение в «Спартак».

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После 11-го тура и грозненцы, и красно-белые уволили главных тренеров.

– В «Ахмат» пришел Шалимов, у него свое видение игры, поэтому будет что-то новое. Мы можем только предполагать, как соперник будет действовать. Мы анализировали предыдущие команды Шалимова, к чему-то будем готовы, к чему-то нет.

– После матча «Уфы» со «Спартаком» Шамиль Газизов сказал, что не будет чинить препятствия, если московский клуб позовет вас главным тренером. Вам было бы это интересно?

– Я работаю в «Уфе», и я этим доволен, – сказал Евсеев в интервью «Спорту День за Днем».