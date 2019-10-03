СМИ: у Куртуа проблемы с психикой Вратарь «Реала» Тибо Куртуа может пропустить следующий матч против «Гранады».

Как сообщает Ok Diario, у бельгийца проблемы с психикой. Его мучают приступы тревоги, от которых у Куртуа появляется головокружение и проблемы с желудком.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тревожным расстройством страдают от трех до пяти процентов населения Земли.