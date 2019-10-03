«Янг Бойз» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Рейнджерс» - Советский спорт
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03 октября 2019 21:49Футбол

«Янг Бойз» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Рейнджерс»

Футболисты «Рейнджерс» проиграли «Янг Бойз» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне и завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарской команды. В составе шотландской команды голом отметился Альфредо Морелос (44-я минута). У швейцарского клуба точными ударами отличились Рожер Ассале (50) и Кристиан Фасснахт (90+3).

После этой игры «Янг Бойз», набрав три очка, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы G. «Рейнджерс», имея в активе также три очка занимает третье место.

В следующем туре «Рейнджерс» на выезде сыграет против «Порту», а «Янг Бойз» дома примет «Фейеноорд».

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