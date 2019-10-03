«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»

«Быки» с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл «Базелю» (0:5).
В следующем матче «Краснодар сыграет на выезде с «Трабзонспором».
Лига Европы
Второй тур
Группа C
«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 1:2 (0:1)
Голы: Анхель, 36; Анхель, 61 (0:2); Ари, 69 (1:2)
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Матрынович, Спаич, Рамирес, Ольссон (Уткин, 74), Фьолусон (Ари, 46), Вильена, Сулейманов, Берг, Намли (Фернандеш, 70).
«Хетафе»: Кикицола, Ньом, Бруно, Кабрера, Рауль Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо (Хасон, 72), Кенеди (Куку, 76), Анхель (Максимович, 84), Галлего.
Предупреждения: Вильена, 40; Фьолусон, 43; Берг, 52; Ари, 63 – Бруно, 62; Тимор, 63; Рауль Гарсия, 75; Анхель, 84.
Удаление: Тимор: 81.