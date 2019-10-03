«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»

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«Быки» с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл «Базелю» (0:5).

В следующем матче «Краснодар сыграет на выезде с «Трабзонспором».

Лига Европы

Второй тур

Группа C

«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: Анхель, 36; Анхель, 61 (0:2); Ари, 69 (1:2)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Матрынович, Спаич, Рамирес, Ольссон (Уткин, 74), Фьолусон (Ари, 46), Вильена, Сулейманов, Берг, Намли (Фернандеш, 70).

«Хетафе»: Кикицола, Ньом, Бруно, Кабрера, Рауль Гарсия, Фаджр, Тимор, Портильо (Хасон, 72), Кенеди (Куку, 76), Анхель (Максимович, 84), Галлего.

Предупреждения: Вильена, 40; Фьолусон, 43; Берг, 52; Ари, 63 – Бруно, 62; Тимор, 63; Рауль Гарсия, 75; Анхель, 84.

Удаление: Тимор: 81.