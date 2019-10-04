AFFA направила жалобу после появления флага Нагорного Карабаха в матче «Дюделанж» – «Карабах» Дрон с флагом появился после второго гола «Карабаха».

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Ассоциация футбольных федерация Азербайджана (AFFA) отправила в УЕФА жалобу в связи с инцидентом на матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» – Карабах (1:4) на стадионе Жози Бартель в Люксембурге.

На 30-й минуте после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Главный арбитр матча шотландец Джон Битон прервал игру на 20 минут.

Dron con una bandera por el conflicto Armenia - Azerbaiyán en el Dudelange Qarabag pic.twitter.com/s31Jkjt7Lz — Eatmetheeggs (@JaviDeLonge182) October 3, 2019

«Футбол – это взаимоуважение, спортивный дух и равенство, – говорится в заявлении на официальном сайте ассоциации. – К сожалению, некоторые силы рассматривают футбол как поле политических провокаций.

Инцидент, с которым мы столкнулись на стадионе имени Жозе Бартеля, также вызывает сомнения в вопросах безопасности наших игроков, и мы надеемся, что в связи с этим будут приняты соответствующие меры.

Мы верим в том, что УЕФА проведет расследование и примет необходимые решения в отношении враждебных действий, произошедших во время матча».

В заявлении азербайджанской стороны говорится, что министр спорта Люксембурга от имени правительства извинился за инцидент перед командой и болельщиками «Карабаха».

Отметим, что «Карабах» официально представляет город Агдам, однако проводит домашние матчи в Баку.