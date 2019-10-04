Врач «Крыльев Советов» оказал помощь женщине на борту самолета Игорь Баишев помог женщине, которой стало плохо при наборе высоты.

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев оказал профессиональную помощь женщине на борту самолета во время перелета по маршруту Самара – Сочи, сообщает официальный твиттер клуба.

При наборе высоты пассажиру самолета стало плохо, но «благодаря оперативной помощи Баишева она смогла благополучно продолжить полет. Самолет приземлился в Сочи по расписанию», – говорится в сообщении.

Врач нашей команды Игорь Баишев оказал в воздухе профессиональную помощь на борту пассажирского лайнера Самара-Сочи. Женщине при наборе высоты стало плохо, благодаря оперативной помощи Игоря она смогла благополучно продолжить полет. Самолёт приземлился в Сочи по расписанию. pic.twitter.com/nGJqgroVfB — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 4, 2019

Отметим, что «Крылья Советов» прилетели в Сочи на матч с местной одноименной командой в 12-м туре премьер-лиги.

Матч «Сочи» – «Крылья Советов» пройдет 5 октября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало игры – 19:00 (мск).