Врач «Крыльев Советов» оказал помощь женщине на борту самолета - Советский спорт
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04 октября 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Врач «Крыльев Советов» оказал помощь женщине на борту самолета

Игорь Баишев помог женщине, которой стало плохо при наборе высоты.

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев оказал профессиональную помощь женщине на борту самолета во время перелета по маршруту Самара – Сочи, сообщает официальный твиттер клуба.

При наборе высоты пассажиру самолета стало плохо, но «благодаря оперативной помощи Баишева она смогла благополучно продолжить полет. Самолет приземлился в Сочи по расписанию», – говорится в сообщении.

Отметим, что «Крылья Советов» прилетели в Сочи на матч с местной одноименной командой в 12-м туре премьер-лиги.

Матч «Сочи» – «Крылья Советов» пройдет 5 октября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало игры – 19:00 (мск).

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