Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Можно сказать, что играем с «Зенитом-2» - Советский спорт
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04 октября 2019 11:53ФутболЛипкин Антон

Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»

«Крылья Советов» в 12-м туре сыграют в гостях с «Сочи».

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о «Сочи», с которым его команда сыграет в 12-м туре премьер-лиги.

«Соперник совсем непростой, – приводит слова черногорца официальный сайт клуба. – Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ.

Многое в действиях команды зависит от (Кристиана) Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная – (Андрей) Мостовой, (Дмитрий) Полоз, (Никита) Бурмистров, (Ибрагим) Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, (Алексей) Померко, (Антон) Заболотный. Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Есть (Миха) Мевля, (Федор) Кудряшов.

Думаю, пока проблемы «Сочи» в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы».

Напомним, после 11 туров «Сочи» набрал 12 очков и занимает десятое место. У «Крыльев Советов» 11 очков и 11-е место.

Матч «Сочи» – «Крылья Советов» пройдет 5 октября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало игры – 19:00 (мск).

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