По два игрока «Арсенала», «Лудогореца» и «Селтика» вошли в команду недели Лиги Европы Всего в команде представлены восемь клубов.

Новости СМИ2 УЕФА представил символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы. В команду недели вошли представители восьми клубов, в том числе по два игрока «Арсенала», «Лудогореца» и «Селтика». Команда недели Лиги Европы: вратарь: Пламен Илиев («Лудогорец»);

защитники: Боли Болинголи-Мбомбо («Селтик»), Рафаэл Форстер («Лудогорец»), Эван Ндика («Айнтрахт»), Киран Тирни («Арсенал»);

полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Селтик»), Дани Кинтана («Карабах»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

форварды: Дониэлл Мален (ПСВ), Садик Умар («Партизан»). 🔝 Команда недели #ЛигаЕвропы!



✅ Дани Кинтана («Карабах»)

✅ По два игрока от «Арсенала», «Селтика» и «Лудогореца» pic.twitter.com/4NHVjUO4qg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019 Матчи третьего тура Лиги Европы пройдут 24 октября.