Жемалетдинов выбыл на три недели Полузащитник «Локомотива» получил травму в матче с «Атлетико».

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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит три недели из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Локомотив» в Москве.

«Срок восстановления – три недели», – сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Таким образом, Жемалетдинов пропустит сбор национальной команды, куда его впервые вызвали перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

Также 23-летний игрок не поможет «Локомотиву» в матчах с «Арсеналом» (6 октября) и «Ахматом» (18 октября) в премьер-лиге.