Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в сентябре Поляк забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк победил в голосовании болельщиков, которые определяли лучшего игрока команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба.

Гжегож Крыховяк в сентябре 🔥🔥🔥



✅ 3 гола

✅ голевая передача

✅ лучший игрок месяца в #РПЛ

✅ в команде недели #FIFA20

✅ 79,6% голосов в выборе лучшего игрока «Локо»#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/2iPwWFInzf — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2019

29-летний поляк набрал 79,6 процента голосов. Второе место занял форвард Федор Смолов (7,43%), третье – полузащитник Дмитрий Баринов (5,78%). В пятерку лучших также вошли полузащитник Жоау Мариу (5,35%) и защитник Ведран Чорлука (1,84%).

Отметим, что Крыховяк провел в сентябре четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что Крыховяк также был признан лучшим игроком сентября в РПЛ.