Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку с командой, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний игрок провел занятие в общей группе с командой, которая готовится к матчу 12-го тура с ЦСКА.
«Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, – приводит слова Мамаева официальный сайт клуба, – но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними».
Напомним, 17 сентября Мамаев был освобожден по УДО из колонии в Белгородской области, где он находился с 4 июля вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом» с возможностью продления еще на один сезон. При этом пока полузащитник не заявлен за клуб и сможет начать играть после зимней паузы.
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