Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 13:11ФутболЛипкин Антон

Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова»

Полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку с командой, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний игрок провел занятие в общей группе с командой, которая готовится к матчу 12-го тура с ЦСКА.

«Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, – приводит слова Мамаева официальный сайт клуба, – но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними».

Напомним, 17 сентября Мамаев был освобожден по УДО из колонии в Белгородской области, где он находился с 4 июля вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом» с возможностью продления еще на один сезон. При этом пока полузащитник не заявлен за клуб и сможет начать играть после зимней паузы.

Школа от «Эспаньола». Армейцы пока без очков в Лиге Европы И во втором матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА не смог набрать ни одного очка. На сей раз армейцам преподал урок середняк испанского чемпионата. 03.10.2019 22:15 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове» Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова» Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в сентябре
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: Дзюба ожил – у «Зенита» сразу все в порядке Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 01:00 Футбол
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Новости
13:13 Футбол Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове»
13:11 Футбол Мамаев провел первую тренировку в общей группе «Ростова»
13:04 ММА Президент UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, его бой с Сен-Пьером обязательно состоится
13:00 Баскетбол Жоан Пласа: Надеюсь, перед стартом в Евролиге игроки воодушевлены, как все жители Санкт-Петербурга
12:52 Баскетбол Андрей Воронцевич: «Валенсия» будет бежать, бить и бросать со всех позиций
12:46 Футбол Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком команды в сентябре
12:43 Футбол Валерий Газзаев: Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата
12:40 Легкая атлетика Клишина снялась с чемпионата мира
12:35 Баскетбол Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем
12:26 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы забили трехочковые в нужные моменты, это игровой стиль «Химок»
12:19 Хоккей Зибанежад, Шири и Хэмилтон стали звездами дня в НХЛ
12:14 Футбол Жемалетдинов выбыл на три недели
12:08 Футбол По два игрока «Арсенала», «Лудогореца» и «Селтика» вошли в команду недели Лиги Европы
11:54 В Москве стартовал Sport Leaders Global Forum-2019
11:53 Футбол Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»
11:47 Футбол Врач «Крыльев Советов» оказал помощь женщине на борту самолета
11:31 Олимпиада Юрий Ганус – гость пресс-центра «Советского спорта»
11:24 Футбол AFFA направила жалобу после появления флага Нагорного Карабаха в матче «Дюделанж» – «Карабах»
11:03 Теннис Хачанов победил Фоньини и вышел в полуфинал в Пекине
10:56 Волейбол Россия проиграла Австралии на Кубке мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика