Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове» Полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом.

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли в команде.

– Приняли как дома, все супер, – сказал 31-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут вам слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

Напомним, 17 сентября Мамаев был освобожден по УДО из колонии в Белгородской области, где он находился с 4 июля вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

28 сентября Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом» с возможностью продления еще на один сезон. При этом пока полузащитник не заявлен за клуб и сможет начать играть после зимней паузы.