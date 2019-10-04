Гнабри – игрок недели в Лиге чемпионов Ранее он выступал за лондонский «Арсенал».

Загрузка... Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Баварии» Серж Гнабри. Напомним, в матче против «Тоттенхэма» (7:2) футболист оформил покер. Таким образом, он опередил форварда Луиса Суареса («Барселона»), защитника Ашрафа Хакими («Боруссия» Дортмунд) и нападающего Эммануэля Бонавентуре («Брюгге»). Суарес забил два мяча «Интеру» (2:1), Хакими оформил дубль в ворота «Славии» (2:0), а футболист «Брюгге» дважды поразил ворота «Реала» (2:2). Who else? 🤷‍♂️



Well played, @SergeGnabry! 👏#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/dARCgqo9rS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 октября 2019 г.