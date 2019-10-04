Гнабри – игрок недели в Лиге чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Баварии» Серж Гнабри.
Напомним, в матче против «Тоттенхэма» (7:2) футболист оформил покер.
Таким образом, он опередил форварда Луиса Суареса («Барселона»), защитника Ашрафа Хакими («Боруссия» Дортмунд) и нападающего Эммануэля Бонавентуре («Брюгге»).
Суарес забил два мяча «Интеру» (2:1), Хакими оформил дубль в ворота «Славии» (2:0), а футболист «Брюгге» дважды поразил ворота «Реала» (2:2).
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