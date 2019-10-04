Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас: «Краснодар» был бы важной командой в испанской лиге «Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы.

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Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас после победы над «Краснодаром» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы высказался о российской команде и ее форварде Ари.

– (Ари) знает, как забегать за спину защитников, – приводит слова испанца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он показал сильный футбол, гол его был прекрасен. Он создал нам много проблем.

– Похож ли «Краснодар» на испанские клубы?

– Да, возможно что-то есть. Здесь прекрасный стадион. Я думаю, что в испанской лиге эта бы важная команда.

Напомним, дубль у испанцев сделал форвард Анхель Родригес, после чего вышедший на замену в перерыве Ари отыграл один мяч.

«Хетафе», одержавший две победы, лидирует в группе C, у «Базеля» четыре очка, у «Трабзонспора» – одно, у «Краснодара» – ноль. В третьем туре 24 октября «Краснодар» сыграет в гостях с «Трабзонспором», а «Хетафе» примет «Базель».