Унаи Эмери – о матче со «Стандардом»: Команда была уставшей, но все равно сыграла фантастически - Советский спорт
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04 октября 2019 14:57ФутболЛипкин Антон

Унаи Эмери – о матче со «Стандардом»: Команда была уставшей, но все равно сыграла фантастически

«Арсенал» крупно победил «Стандард» в Лиге Европы.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча со «Стандардом» (4:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Очень важно, что у нас шесть очков после двух туров, – приводит BBC слова испанца. – Прекрасно, когда игроки делают все, что в их силах. Нам удалось много хорошего. Проанализируем это, чтобы продолжать прогрессировать. Эта победа фантастическая.

Мы можем прибавить в том, что касается сохранения владения мячом и создания большего числа голевых моментов. Хотя игроки были уставшими после понедельника (матча с «Манчестер Юнайтед» – 1:1) и все равно сыграли фантастически.

Нам нужно давать шансы молодежи, и она использует их. Они близки к тому, чтобы играть за нас на самом высоком уровне. Они показали, что могут показывать хороший футбол и забивать. Они играют здорово, и это хорошо».

Напомним, дубль в ворота бельгийцев сделал 18-летний бразилец Габриэл Мартинелли, по голу забили 20-летний полузащитник Джо Уиллок и испанец Дани Себальос.

«Арсенал» лидирует в группе F с шестью очками, у «Айнтрахта» и «Стадарда» – по три очка, у «Витории Гимарайнш» – ноль. В третьем туре 24 октября «Арсенал» примет «Виторию Гимарайнш», а «Стандард» сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

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