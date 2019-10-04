«Динамо» одолело «Оренбург», одержав девятую победу кряду Встреча основных команд пройдет 5 октября.

Футболисты московского «Динамо» нанесли домашнее поражение игрокам «Оренбурга» в 12-м туре молодежного первенства России – 3:1.

В составе столичного клуба отличились Игорь Школик (45-я минута), Илья Гоманюк (50), а также Илья Калачев (77). У «Оренбурга» это сделал Александр Богомолов (62).

Таким образом, бело-голубые выиграли девятый матч подряд и набрали 28 очков. Команда является лидером турнирной таблицы. Что касается «Оренбурга», то в его активе 15-я строчка и 4 балла.