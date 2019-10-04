Жена сотрудника ЦСКА: Гончаренко ставит в состав по личному отношению, а не по готовности Людмила Дюкова высказалась о тренере в комментариях в инстаграме.

Жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила раскритиковала главного тренера команды Виктора Гончаренко в комментариях в инстаграме.

«Пацаны, которые в порядке, тупо проседают на лавке, потому что играть он ставит по личному отношению, а не боевой готовности, – написала девушка. – Я знаю гораздо больше, чем вы, сидящие на трибунах и кричащие, что мы не «Спартак».

Мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а в них ЦСКА нуждается как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность.

Он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком».

Напомним, в четверг ЦСКА потерпел поражение от «Эспаньола» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы и занимает последнее место в группе H. При этом по итогам предыдущего тура премьер-лиги команда вышла на первое место в чемпионате.