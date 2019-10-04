Суарес забил гол недели в Лиге чемпионов Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признан автором лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, уругвайский нападающий оформил дубль в матче с «Интером» и помог своей команде одержать волевую победу (2:1). Его второй мяч занял первое место в голосовании.

Таким образом, футболист каталонского клуба опередил полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша, хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха, и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.