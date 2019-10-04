Агент Жамалетдинова: У Тимура сейчас высокая конкуренция в «Лехе» Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА.

- У Жамалетдинова сейчас высокая конкуренция в «Лехе». Там играет сильный датчанин Гютькаер - у него солидный послужной список, везде забивал, где играл. Второй конкурент - поляк из молодежной сборной.

Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть, - приводит слова Маньякова «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне Жамалетдинов провел шесть матчей в составе «Леха» во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча.