Агент Жамалетдинова: У Тимура сейчас высокая конкуренция в «Лехе»

- У Жамалетдинова сейчас высокая конкуренция в «Лехе». Там играет сильный датчанин Гютькаер - у него солидный послужной список, везде забивал, где играл. Второй конкурент - поляк из молодежной сборной.
Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть, - приводит слова Маньякова «Чемпионат».
Добавим, что в текущем сезоне Жамалетдинов провел шесть матчей в составе «Леха» во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча.
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