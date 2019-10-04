Слимани опередил Головина в борьбе за лучшего игрока «Монако» в сентябре Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Нападающий «Монако» Ислам Слимани признан лучшим футболистом команды по итогам сентябрьских матчей. В прошлом месяце он провел 4 матча и забил 4 гола.

На второй позиции – российский хавбек Александр Головин. В его активе 5 матчей, 2 гола и 1 голевой пас. Третьим стал французский форвард Виссам Бен-Йеддер, у которого 4 матча и 4 гола.

На сегодняшний день «Монако» занимает 12-е место в таблице чемпионата Франции, набрав 9 очков.