Малком: Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита» Нападающий «Зенита» Малком заверил болельщиков, что скоро вернется на футбольное поле.

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«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся – этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость.

Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма - болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются», - передает слова Малкома «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» в августе из «Барселоны» за 40 миллионов евро. С тех пор провел две встречи в чемпионате России. В матче против «Динамо» (2:0) бразилец получил травму и с того момента больше не выходил на поле.