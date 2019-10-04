«Сент-Этьен» уволил главного тренера Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Боссы «Сент-Этьена» уволили Гислена Принтана с должности наставника.

На данный момент его команда занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Франции.

Также клуб ведет борьбу на групповом этапе Лиги Европы и после двух туров набрал 1 очко.

Добавим, что специалист возглавил команду в июне этого года.