ЦСКА: Решение об участии Дивеева и Магнуссона в матче с «Ростовом» будет принято в день игры Защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон, получившие повреждения в домашнем матче 2-го тура Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования в пятницу днем.

Как сообщает пресс-служба армейцев, у Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра, а у Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Отмечается, что решение об участии футболистов в матче с «Ростовом» будет принято в день игры.

Добавим, что встреча 12-го тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» состоится в Москве 6 октября.