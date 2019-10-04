«Краснодар-3» обыграл «Интер» благодаря голу вратаря на 94-й минуте (видео)

Футболисты «Краснодара-3» нанесли поражение игрокам черкесского «Интера» в 12-м туре Профессиональной футбольной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Роман Симонов и Данил Бенедык, но главным героем встречи стал голкипер Денис Адамов, поразивший ворота гостей после подачи с углового на 94-й минуте. При этом «Краснодар-3» вырвал победу в меньшинстве – арбитр удалил с поля Михаила Берснева.
Что касается «Интера», то в его составе лучшим оказался Иван Столбовой, оформивший дубль.
Таким образом, «быки» прервали серию из четырех поражений и добыли первую победу впервые с 1 августа.
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