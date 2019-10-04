Артем Дзюба: У Караваева получится в «Зените». Всячески ему помогу Ранее сообщалось, что защитник мог оказаться в «Спартаке».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что готов оказать помощь Вячеславу Караваеву при адаптации в новой команде.

«У Караваева, конечно же, получится в «Зените». Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и дал указания», – сказал Дзюба в интервью пресс-службе РФС.

Воспитанник московского ЦСКА перебрался в Санкт-Петербург из голландского «Витесса», где он выступал под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.

Добавим, что контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2023 года.