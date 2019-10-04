Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо рассказал, кто из российских футболистов ему нравился во времена, когда он еще сам выходил на поле.

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- В мои времена было много российских футболистов, которые показывали хорошую технику, в которых была спортивная злость. Игрок, который мне нравился больше всех в те времена, когда я еще сам выходил на поле, - Валерий Карпин, когда он в Испании играл, - рассказал Гаттузо в передаче «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Гаттузо может сменить уволенного Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака». Однако позже появилась информация, что 41-летний специалист отказался от предложения красно-белых.