СМИ: «Манчестер Юнайтед» собирается зимой купить нападающего «Крыльев Советов» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер добавил форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в список игроков, которых «манкунианцы» попытаются приобрести в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, наставник «красных дьяволов» подтвердил, что попытается подписать российского форварда в январе.

По информации британского издания, по трансферу 22-летнего нападающего самарский клуб готов рассмотреть предложения свыше 15 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме этого, отмечается, что зимой «Манчестер Юнайтед» попробует осуществить трансферы Каллума Уилсона («Бормут»), Муссы Дембеле («Лион») и Марио Манджукича («Ювентус»).

Напомним, что Соболев перешел в «Крылья Советов» из «Томи» в январе 2018 года, однако в год спустя был отдан в аренду «Енисею» до конца сезона-2018/19. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за самарский клуб во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.

Контракт Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до конца декабря 2021 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 2 миллиона евро.