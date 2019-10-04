СМИ опубликовали размеры штрафов для игроков «Реала» Стали известны суммы штрафов за нарушение дисциплины в «Реале».

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Как сообщает Marca со ссылкой на Deportes Cuatro, согласно документам, игроки «Реала» должны прибыть в расположении команды минимум за 45 минут до начала тренировки. Штраф за опоздание на пять минут составляет 250 евро, на 15 минут - 500 евро, свыше этого времени - 1000 евро. Отсутствие на тренировке без уважительной причины предполагает наказание в размере 3000 евро.

Штрафом в 250 евро наказывается неуместное использование игроками мадридского клуба мобильного телефона: во время посещения физиотерапевта, в автобусе и раздевалке они должны быть переведены в беззвучный режим. В случае повторного правонарушения сумма возрастает от 500 до 1000 евро.

Пропуск обязательного взвешивания обходится футболистам «Реала» в 250 евро, а превышение допустимого веса - в 1000 евро. В выходной день игроки обязаны уведомлять представителей клуба о своем отъезде, интервью или участии в коммерческих проектах, в противном случае придется заплатить до 1000 евро.

Также получившие повреждение футболисты должны оставаться на базе клуба до окончания тренировки или игры, либо получить разрешение от медицинского штаба или главного тренера команды. Все футболисты «Реала» без исключения обязаны присутствовать в раздевалке перед матчем и оставаться на стадионе не менее 10 минут после его окончания. Посторонним лицам не разрешено посещать раздевалку «Реала» во время выездных встреч, а все пресс-конференции должны проводиться строго в официальной клубной одежде.