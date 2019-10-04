«Герта» на своем поле одержала волевую победу над «Фортуной» «Герта» обыграла «Фортуну» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе берлинского клуба голами отметились Ведад Ибишевич (37-я минута), Явайро Дилросун (44) и Владимир Дарида (62). У команды из Дюссельдорфа точным ударом с 11-метровой отметки отличился Роувен Хеннингс (32).

После этой игры «Герта» набрала десять очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна», имея в активе четыре очка, занимает 14-е место.

В следующем туре «Герта» в гостях сыграет против «Вердера», а «Фортуна» на своем поле примет «Майнц».