«Амьен» на своем поле обыграл «Марсель»

В составе хозяев поля голами отметились Хайтам Алеэсами (11-я минута), Серу Гирасси (41, пен.) и Стивен Мендоса (90). У гостей точным ударом отличился Дарио Бенедетто (23).
После этой игры «Марсель», имея 13 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице лиги 1. «Амьен», набрав 11 очков, поднялся на 11-е место.
В следующем туре «Амьен» в гостях сыграет с «Нимом», а «Марсель» дома встретится со «Страсбуром».
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