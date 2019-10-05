Магомед Адиев: Особые чувства от возвращения в «Ахмат» сменились ощущением большой ответственности Адиев вошел в штаб Игоря Шалимова.

Старший тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал свое возвращение в клуб.

После отставки предыдущего главного тренера Рашида Рахимова Адиев вошел в тренерский штаб нового тренера команды Игоря Шалимова.

«Всегда домой возвращаешься с большими чувствами, – сказал Адиев в интервью клубной пресс-службе. – Это то же самое, когда бываю на сборах или в отъезде и приезжаю в родительский дом, испытываю особые чувства, они не сравнимы ни с чем. То же самое могу сказать про свой грозненский «Ахмат», потому что я вырос в этом клубе, я уроженец Грозного, жил все время, будучи игроком. Мне посчастливилось быть в тренерском штабе первой и молодежной команд, очень много переплетений, здесь отец мой работал.

Конечно, это особые чувства, но они, поверьте мне, за один вечер сменились на то, что на мне большая ответственность, я знаю, где нахожусь. Надо приложить максимум работоспособности и интеллекта, чтобы мой клуб не находился на том месте находится сейчас».

Напомним, в субботу «Ахмат» сыграет в гостях с «Уфой» в 12-м туре премьер-лиги. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 11:30 (мск).