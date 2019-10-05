«Уфа» примет «Ахмат» в 12-м туре премьер-лиги - Советский спорт
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05 октября 2019 09:29ФутболЛипкин Антон

«Уфа» примет «Ахмат» в 12-м туре премьер-лиги

Начало матча – 11:30 (мск).

«Уфа» сыграет с «Ахматом» в 12-м туре премьер-лиги.

После 11 матчей «Уфа» набрала 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, у «Ахмата» девять очков и предпоследнее место.

Отметим, что «Уфа» не пропускает в пяти из последних шести матчей. В то время как «Ахмат» не может выиграть в семи турах подряд, чередуя в них победы и поражения.

В понедельник после матча с «Сочи» (0:2) главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку, после чего команду возглавил Игорь Шалимов.

В прошлом сезоне «Ахмат» дважды выиграл у «Уфы» – 2:1 дома и 1:0 в гостях.

Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдет 5 октября на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 11:30 (мск).

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