Александр Бубнов: Вряд ли «Ахмату» сходу поможет смена главного тренера Шалимов дебютирует на посту главного тренера «Ахмата» в матче с «Уфой».

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура премьер-лиги «Уфа» – «Ахмат» в Уфе.

«Потенциально примерно равные по подбору исполнителей команды разделяет в таблице целая пропасть, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Уфа» – первая за пятеркой лидеров, «Ахмат» – предпоследний. Вряд ли грозненцам сходу поможет смена главного тренера. Прогноз – 1:0».

Напомним, в понедельник после матча с «Сочи» (0:2) главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку, после чего команду возглавил Игорь Шалимов.

Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдет 5 октября на стадионе «Нефтяник». Начало – 11:30 (мск).