Шамиль Газизов: Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в 12-м туре премьер-лиги.
«Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры, – приводят «Известия» слова Газизова. – Мы выходим на поле не против тренера, а против клуба. Так что не хотелось бы на этом моменте зацикливаться».
Напомним, матч с «Уфой» станет дебютным в «Ахмате» для нового главного тренера Игоря Шалимова, который сменил Рашида Рахимова, подавшего в отставку в понедельник после матча с «Сочи» (0:2).
Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдет 5 октября на стадионе «Нефтяник». Начало – 11:30 (мск).
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура «Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ. 04.10.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Шипачев не попадает в пустые ворота, а «Динамо» проигрывает «Северстали» «Северсталь» снова добыла победу в матче с бело-голубыми, обыграв их в буллитной серии. 02.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай