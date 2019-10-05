Шамиль Газизов: Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры «Уфа» сыграет с «Ахматом», который проведет первый матч под руководством Шалимова.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в 12-м туре премьер-лиги.

«Для нас не так важна отставка в «Ахмате» с точки зрения игры, – приводят «Известия» слова Газизова. – Мы выходим на поле не против тренера, а против клуба. Так что не хотелось бы на этом моменте зацикливаться».

Напомним, матч с «Уфой» станет дебютным в «Ахмате» для нового главного тренера Игоря Шалимова, который сменил Рашида Рахимова, подавшего в отставку в понедельник после матча с «Сочи» (0:2).

Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдет 5 октября на стадионе «Нефтяник». Начало – 11:30 (мск).