«Уфа» – «Ахмат». Стартовые составы Начало матча – 11:30 (мск).

Главные тренеры «Уфы» и «Ахмата» Вадим Евсеев и Игорь Шалимов определились с составами команд на матч 12-го тура премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Круговой, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани, Кротов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Йокич, Терентьев, Бизяк, Фольмер, Пуцко, Голубев, Емельянов, Вомбергар, Алиев, Козлов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Глушаков, Сильва, Бериша, Иванов, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гащенков, Митришев, Шимански, Михалак, Х. Кадыров, Гиголаев, Мбенг, Нижич, Харин, А. Кадыров.

Наш стартовый состав на матч с «Уфой» 💪🏻💪🏻💪🏻 начало игры в 11:30! Трансляция на канале «Матч Премьер» 💪🏻 #УфаАхмат pic.twitter.com/tmWVJBCkPw — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 5, 2019

Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдет 5 октября на стадионе «Нефтяник». Начало – 11:30 (мск).