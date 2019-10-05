«Оренбург» сыграет дома с «Динамо» в 12-м туре премьер-лиги Начало матча – 14:00 (мск).

«Оренбург» примет «Динамо» в матче 12-го тура премьер-лиги.

После 11 туров «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, у «Динамо» десять очков и 14-е место.

Отметим, что «Оренбург» выиграл три из четырех последних матчей, а бело-голубые не могут победить в четырех турах подряд, а с учетом Кубка России их серия составляет пять матчей.

В прошлом сезоне команды выиграли друг у друга в домашних матчах: «Динамо» победило в Химках со счетом 2:0, «Оренбург» был сильнее на стадионе «Газовик» – 1:0.

Матч «Оренбург» – «Динамо» пройдет 5 октября на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).