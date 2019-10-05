Бубнов поставил на победу «Оренбурга» над «Динамо» «Оренбург» примет «Динамо» в 12-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура премьер-лиги «Оренбург» – «Динамо».

«Оренбург» с каждым туром играет все увереннее, поднимается выше, «Динамо», напротив, тонет все глубже, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Не думаю, что этот тур станет для команд поворотным в плане вектора движения. Прогноз – 2:1».

После 11 туров «Оренбург» набрал 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, у «Динамо», которое не может победить в пяти матчах подряд (с учетом Кубка России) десять очков и 14-е место.

Матч «Оренбург» – «Динамо» пройдет 5 октября на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).