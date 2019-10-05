«Рубин» сыграет дома с «Тамбовом» Начало матча – 16:30 (мск).

«Рубин» примет «Тамбов» в матче 12-го тура премьер-лиги.

После 11 туров «Рубин» набрал 11 очков и занимает 13-е место, у «Тамбова» восемь очков и последняя строчка в турнирной таблице.

Отметим, что у «Рубина» продолжается безвыигрышная серия, в рамках которой команда потерпела четыре поражения подряд, а в предыдущем туре сыграла вничью с «Уфой». С учетом поражения в Кубке России от «Химок» (0:3) команда не побеждает в шести матчах подряд. У «Тамбова» одна победа в восьми играх. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Рубин» – «Тамбов» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало – 16:30 (мск).