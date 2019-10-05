Александр Бубнов – о матче «Рубин» – «Тамбов»: Ни у кого не хватит сил выиграть

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 12-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Тамбов».
«Очки очень нужны обеим командам, расположившимся внизу таблицы, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – но ни у кого не хватит сил одержать верх. Прогноз – 1:1».
После 11 туров «Рубин» набрал 11 очков и занимает 13-е место, у «Тамбова» восемь очков и последняя строчка в турнирной таблице. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.
Отметим, что у «Рубина» продолжается пятиматчевая безвыигрышная серия.
Матч «Рубин» – «Тамбов» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало – 16:30 (мск).
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