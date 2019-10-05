«Авангард» ушел от поражения от «Луча» Дубль сделал Земсков.

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«Луч» сыграл вничью с «Авангардом» (2:2) в матче 16-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

У хозяев забивали защитник Михаил Насадюк и форвард Саид Алиев, реализовавший пенальти.

В составе «Авангарда» дубль сделал Михаил Земсков, вышедший на замену на пятой минуте. Причем свой второй гол он забил на 84-й минуте.

«Луч» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Авангарда» стало 17 очков и 13-я позиция.

В 17-м туре 12 октября «Луч» сыграет в гостях с «Текстильщиком», а «Авангард» примет «Чертаново».

ФНЛ

16-й тур

«Луч» (Владивосток) – «Авангард» (Курск) – 2:2 (2:1)

Голы: Насадюк, 41. Алиев, 45, с пенальти – Земсков, 32, 84.