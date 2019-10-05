«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче Шалимова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 октября 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче Шалимова

Единственный гол забил Анхель.

«Ахмат» выиграл у «Уфы» (1:0) в матче 12-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Единственный гол на девятой минуте забил защитник из Венесуэлы Вилькер Анхель. Напомним, эта игра стала первой после назначения главным тренером «Ахмата» Игоря Шалимова. Команда прервала серию из семи матчей без побед, набрала 12 очков и поднялась на 11-е место. У «Уфы» осталось 15 очков и шестая позиция.

В следующих матчах 18 октября «Ахмат» примет «Локомотив», а 20 октября «Уфа» сыграет дома с ЦСКА.

РПЛ
12-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Ахмат» (Грозный) – 0:1 (0:1)
Гол: Анхель, 9.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Круговой, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Глушаков (Нижич, 71), Сильва, Бериша (Митришев, 83), Иванов, Понсе (Мбенг, 64).

Предупреждения: Вомбергар, 32. Табидзе, 58 – Глушаков, 25. Понсе, 40.
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Уфа. Стадион «Нефтяник».

Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Иван Обляков: Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм После матча Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Иван Обляков и Кристиян Бистрович. 03.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева Не скажу, что это было прям уж здорово, но это было очень хорошо! И это уж точно было самое интересное, что мы увидели в текущем сезоне на российских полях. 03.10.2019 08:00 Футбол Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику Гончаренко Анхель признан лучшим игроком матча «Уфа» – «Ахмат» Игорь Шалимов: Хочу посвятить победу над «Уфой» Кадырову
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:50 Фигурное катание Тигай Лев
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Овечкин забил первый российский гол в сезоне. В НХЛ круто стартовала регулярка «Советский спорт» рассказывает о первом дне регулярного чемпионата НХЛ. 03.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Новости Все новости: Хоккей
14:16 Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась за критику Гончаренко
14:04 Футбол Анхель признан лучшим игроком матча «Уфа» – «Ахмат»
14:00 Легкая атлетика Дарья Клишина: Травма произошла несколько недель назад
13:56 Игорь Шалимов: Хочу посвятить победу над «Уфой» Кадырову
13:55 Вадим Евсеев: Мы дали «Ахмату» фору, и он ей воспользовался
13:49 Футбол Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»
13:43 Футбол Александр Бубнов: «Сочи» уже метит в верхнюю половину таблицы
13:40 Футбол «Сочи» сыграет дома с «Крыльями Советов»
13:33 Футбол «Ахмат» победил «Уфу» в первом матче Шалимова
13:07 Футбол «Оренбург» – «Динамо». Стартовые составы
13:02 Футбол «Химки» сыграли вничью со «СКА-Хабаровском»
13:01 Футбол «Авангард» ушел от поражения от «Луча»
12:39 Футбол Александр Бубнов – о матче «Рубин» – «Тамбов»: Ни у кого не хватит сил выиграть
12:34 Футбол «Рубин» сыграет дома с «Тамбовом»
12:13 Футбол Бубнов поставил на победу «Оренбурга» над «Динамо»
12:10 Футбол «Оренбург» сыграет дома с «Динамо» в 12-м туре премьер-лиги
12:02 Хоккей СКА подписал Бурдасова
11:47 Хоккей Семен Варламов: Я почувствовал, насколько игра быстрее, чем в предсезонке
11:39 Хоккей Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
11:29 Футбол Рибери признан самым ценным игроком серии A в сентябре
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика