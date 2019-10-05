«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче Шалимова Единственный гол забил Анхель.

«Ахмат» выиграл у «Уфы» (1:0) в матче 12-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Единственный гол на девятой минуте забил защитник из Венесуэлы Вилькер Анхель. Напомним, эта игра стала первой после назначения главным тренером «Ахмата» Игоря Шалимова. Команда прервала серию из семи матчей без побед, набрала 12 очков и поднялась на 11-е место. У «Уфы» осталось 15 очков и шестая позиция.

В следующих матчах 18 октября «Ахмат» примет «Локомотив», а 20 октября «Уфа» сыграет дома с ЦСКА.

РПЛ

12-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Ахмат» (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: Анхель, 9.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Табидзе, Круговой, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 76), Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Глушаков (Нижич, 71), Сильва, Бериша (Митришев, 83), Иванов, Понсе (Мбенг, 64).

Предупреждения: Вомбергар, 32. Табидзе, 58 – Глушаков, 25. Понсе, 40.

Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Уфа. Стадион «Нефтяник».