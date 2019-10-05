«Сочи» сыграет дома с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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05 октября 2019 13:40ФутболЛипкин Антон

«Сочи» сыграет дома с «Крыльями Советов»

Начало матча – 19:00 (мск).

«Сочи» примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура премьер-лиги на олимпийском стадионе «Фишт».

После 11 туров «Сочи» набрал 12 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 11 очков и 13-я позиция.

В предыдущих матчах команды одержали победы: «Сочи» обыграл дома «Ахмат» (2:0), а «Крылья Советов» с таким же счетом был сильнее «Тамбова».

Отметим, что раньше команды ни разу не играли друг с другом. При этом в сезоне-2017/2018 «Крылья Советов» дважды победили «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое является предшественником «Сочи».

Матч «Сочи» – «Крылья Советов» пройдет 5 октября в Сочи. Начало – 19:00 (мск).

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