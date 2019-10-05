Александр Бубнов: «Сочи» уже метит в верхнюю половину таблицы «Сочи» примут «Крылья Советов» в 12-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура премьер-лиги «Сочи» – «Крылья Советов».

«С каждым туром «Сочи» играет все лучше и уже метит в верхнюю половину таблицы, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Крылья Советов» в последнее время также прибавили, набрав четыре очка в двух турах. Поставлю все же на хозяев. Прогноз – 1:0».

После 11 туров «Сочи» набрал 12 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 11 очков и 13-я позиция.

Отметим, что раньше команды ни разу не играли друг с другом. При этом в сезоне-2017/2018 «Крылья Советов» дважды победили «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое является предшественником «Сочи».

Матч «Сочи» – «Крылья Советов» пройдет 5 октября в Сочи. Начало – 19:00 (мск).