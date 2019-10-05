Тедеско в воскресенье прилетит в Москву, а в понедельник подпишет контракт со «Спартаком» Немец станет новым главным тренером «Спартака».

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Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в воскресенье прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает «Чемпионат.com».

Ожидается, что официально новым главным тренером красно-белых 34-летний немец станет в понедельник.

Ранее Тедеско работал в Германии с «Эрцгебирге» и «Шальке», с которым в сезоне-2017/2018 стал вторым в бундеслиге. Весной этого года специалист был отправлен в отставку.

Напомним, в воскресенье «Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова. После 11 туров красно-белые набрали 14 очков и занимают девятое место в премьер-лиге.

В воскресенье в 12-м туре чемпионата «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».