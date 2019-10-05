Анхель признан лучшим игроком матча «Уфа» – «Ахмат» Защитник забил единственный гол в матче.

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель признан экспертами телеканала «Матч Премьер» лучшим игроком матча 12-го тура с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

На девятой минуте игры 26-летний венесуэлец забил единственный гол, который позволил его команде прервать серию из семи матчей без побед.

«Мы бились так, как должны были, нам нужно продолжать работать, – сказал Анхель в эфире «Матч Премьер». – Во втором тайме было тяжело, играли против ветра, вся команда работала. Этот гол я посвящаю жене, которая родила мне ребенка».

Напомним, этот матч стал для «Ахмата» первым под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова. Команда набрала 12 очков и поднялась на 11-е место.