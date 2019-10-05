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05 октября 2019 15:04Футбол

«ЕгоровУходи». «Уфа» призвала к отставке Егорова

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), который состоялся в субботу, 5 октября.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте уфимской команды в Twitter, а к записи прикреплен хештег #ЕгоровУходи, адресованный руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Отметим, что встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, помогали ему Константин Шаламберидзе и Рустам Мухтаров.

Единственный гол в этой встрече на девятой минуте забил защитник грозненской команды Вилькер Анхель.

После этой игры «Ахмат» прервал серию из семи матчей без побед, набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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